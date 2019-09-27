HABER

İSTANBUL - ESENYURT'TA BİR BİNADA ÇATLAKLAR OLUŞTU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 03:02 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Esenyurt'ta bir binada çatlaklar oluştu.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Esenyurt'ta bir binada çatlaklar oluştu. Binada dairelerin kapılarında 15 santimetreye kadar açılmalar oluşurken, bazı bina sakinleri evlerinde kalmak istemedi, bazıları da geceyi dairelerinde geçirdi.
İstanbul'da meydana gelen Silivri merkezli 5.8'lik depremin ardından kentte bazı ilçelerde birçok binada hasar meydana geldi. Esenyurt'ta da Esenkent Mahallesi Altan Günbay Sokak'ta bulunan bir sitedeki 5 katlı apartmanda çatlaklar oluştu. Birbirine yapışık olan iki bina arasında açılma sonucu daireler arasında yaklaşık 15 santimetreye kadar yarıklar oluştu. Binadaki çatlaklar ve artçı sarsıntılar nedeniyle endişeye kapılan bazı apartman sakinleri kalmak için başka yerlere giderken, kimileri de evinde kalmayı tercih etti.
Binanın en üst katındaki dairede oturan Veli Coşar, Bu gece evde kalmayacağız. Bizim iki binanın bitişik kısmında çatlak oluştu. Yani iki bina ayrıldı. Üst kısımda 15-20 santimetre bir aralık oluştu. Aynı zamanda oturduğumuz evin de kapısı bu sarsılmadan dolayı açılmıyor. Bu nedenle gece bu evde kalmayacağız. Yetkililere haber verdik gelecekler. Henüz binada mühürlenme söz konusu yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------
-Binanın dışından detay
-Bina sakini röportajı
-Bina içerisinden detay
-Kapılardan detay
-Tam açılmayan daire kapılarından detay
-Genel ve detaylar

PARTNERObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisiObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisi
İstanbullular, sahillere ve parklara akın ettiİstanbullular, sahillere ve parklara akın etti
Tarihi surlar da depremden zarar gördüTarihi surlar da depremden zarar gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Deprem anında canını hiçe saydı

Deprem anında canını hiçe saydı

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'daki depremin ardından 'sosyal medya' uyarısı

İstanbul'daki depremin ardından 'sosyal medya' uyarısı

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahreden olay! 12 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken...

Kahreden olay! 12 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken...

Tarihi İstanbul surları da depremden zarar gördü

Tarihi surlar da depremden zarar gördü

Türk Telekom'dan açıklama!

Türk Telekom'dan açıklama!

Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması!

Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması!

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

Son dakika: İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.