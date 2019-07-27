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İSTANBUL- ESENYURT'TA ÇİFT KATLI ÖZEL HALK OTOBÜSÜ YANDI  (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 17:49 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta çift katlı özel halk otobüsü alev alev yandı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta çift katlı özel halk otobüsü alev alev yandı.
Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halinde olan çift katlı özel halk otobüsünde saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler otobüsü tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kısa sürede söndürdü. Ölen yada yaralanan olmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan otobüs
-İtfaiyenin çalışması
-Olay yerinden görüntüler

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