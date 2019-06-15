İSTANBUL - ESENYURT'TA EVDEN 4 KAMYONET ÇÖP ÇIKTI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

Esenyurt'ta ağır kokular gelen 5 katlı binanın bodrum katındaki daire 'çöp ev' çıktı.

Talatpaşa Mahallesi 1003 sokakta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katından gelen kötü kokular mahalle sakinlerini rahatsız etti. Bina sakinleri ve çevredekiler durumu belediye ekiplerine haber verdi. Engelli olduğu öğrenilen Selahattin S.'ye ait dairenin içine giren ekipler çöp evle karşılaştı. Ev sahibinin ise uzun süredir evine gelmediği öğrenildi. Her odasında çöp yığınları olan ve ağır kokular gelen evden belediye ekipleri yaklaşık 4 kamyonet çöp çıkardı.

"BÜYÜK BİR ÇÖP YIĞINIYLA KARŞILAŞTIK"

Çöp evle ilgili açıklama yapan Talatpaşa Mahalle Muhtarı Kerem Gülümser , "Vatandaşların şikayetleri üzerine yaptığımı kontrollerde eve geldik. Evi kontrol ettiğimizde büyük bir çöp yığınıyla karşılaştık. Ekipleri çağırdık gerekli çalışmaları yaptılar. Bir ev ama bir hayvanın bile barınamayacağı bir haldeydi" diye konuştu.

