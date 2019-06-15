HABER

İSTANBUL - ESENYURT'TA EVDEN 4 KAMYONET ÇÖP ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 13:59 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta ağır kokular gelen 5 katlı binanın bodrum katındaki daire 'çöp ev' çıktı.

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

Esenyurt'ta ağır kokular gelen 5 katlı binanın bodrum katındaki daire 'çöp ev' çıktı.

Talatpaşa Mahallesi 1003 sokakta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katından gelen kötü kokular mahalle sakinlerini rahatsız etti. Bina sakinleri ve çevredekiler durumu belediye ekiplerine haber verdi. Engelli olduğu öğrenilen Selahattin S.'ye ait dairenin içine giren ekipler çöp evle karşılaştı. Ev sahibinin ise uzun süredir evine gelmediği öğrenildi. Her odasında çöp yığınları olan ve ağır kokular gelen evden belediye ekipleri yaklaşık 4 kamyonet çöp çıkardı.

"BÜYÜK BİR ÇÖP YIĞINIYLA KARŞILAŞTIK"

Çöp evle ilgili açıklama yapan Talatpaşa Mahalle Muhtarı Kerem Gülümser , "Vatandaşların şikayetleri üzerine yaptığımı kontrollerde eve geldik. Evi kontrol ettiğimizde büyük bir çöp yığınıyla karşılaştık. Ekipleri çağırdık gerekli çalışmaları yaptılar. Bir ev ama bir hayvanın bile barınamayacağı bir haldeydi" diye konuştu.

PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
Duru Balım'ın Enes Batur'u görme isteği gerçekleşiyorDuru Balım'ın Enes Batur'u görme isteği gerçekleşiyor
Yavru leylekler halkalandıYavru leylekler halkalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Şanlıurfa'da İzol aşireti mensupları arasında kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İstanbul Bağcılar'da korkutan yangın!

Bu sabah istanbul...

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi

5 katlı bina tahliye edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.