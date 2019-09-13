 İSTANBUL- ESENYURT'TA İNŞAATTAKİ TUĞLALAR KADININ ÜZERİNE DÜŞTÜ (1)

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA- ESENYURT'ta bir inşaattan devrilen tuğlaların üzerine düştüğü kadın yaralandı.

Esenyurt'ta inşaat halinde olan 4 katlı binanın en üst katında işçiler tarafından örülen duvar iddiaya göre rüzgarın şiddetiyle devrildi. Bu sırada yoldan çocuklu kadınlar tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtulurken bir kadın ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Röportaj

