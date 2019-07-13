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İSTANBUL-  ESENYURT'TA İNTİHAR GİRİŞİMİ; TRAFİK DURDURULDU, YÜZLERCE KİŞİ SEYRETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 17:43 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi polis ekipleri ikna etti.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ /İSTANBUL ,(DHA)

Esenyurt'ta köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi polis ekipleri ikna etti. Trafiğin durmasına da neden olan intihar girişimini yüzlerce kişi film izler gibi izledi.

Olay akşam saatlerinde Avcılar Haramidere Bağlantı yolu üzerinde bulunan bir köprüde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi köprü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şişme branda açarak önlem aldı. Bağlantı yolu ise Avcılar istikametinde trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 1 saat süren intihar girişimi boyunca yüzlerce kişi olayı film izler gibi seyretti. Kimi vatandaşlar yaşananları cep telefonuyla kayda aldı, kimileri ise sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.

AYNI KÖPRÜYE İKİ KERE ÇIKTI

İntihar girişiminde bulunan kişinin sabah saatlerinde de aynı noktada intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerince ikna edilen kişi kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Trafikte normal akışına döndü. Trafikte beklemek zorunda kalan sürücüler korna çalarak tepki gösterirken, köprüden indirilmesi bazı vatandaşlarca alkışlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köprüye çıkan adamdan görüntü

Trafikten görüntü

Şişme yataktan görüntü

Ekiplerden görüntü

İzleyen vatandaşlardan görüntü

Adamın ambulansa götürülüşü

Diğer detaylar

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