HABER

 İSTANBUL- ESENYURT'TA KAVGA: 4 KİŞİ YARALANDI, POLİS MÜDAHALE ETTİ (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 00:54 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR- Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR- Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olaylara polis müdahale etti.
Olay, Esenyurt Merkez Mahallesi Bağlarçeşme Caddesi'nde bulunan Osmanlı Parkı'nda saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu bir aile park yanında düğün yaptıkları sırada mahallede yaşayanlarla aralarında gürültü sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Bu sırada mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kavga sırasında çevrede bulunan bazı araç ve dükkanlar zarar gördü. Kavgada 4 kişi, Suriye uyruklu kişiler tarafından bıçaklandı. Yaralılar, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahalledeki olayların daha da büyümemesi için çevik kuvvet ve özel harekat polisleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri yaşanan kavgaya karıştığı tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin mahalledeki geniş çaplı güvenlik önlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
---------------------
-Toplanan gruplar
-Polisin önlem alması
-Polisin müdahalesi
-Hastane önünden görüntüler

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!
Yıldırım: bu mübarek şehre borcum varYıldırım: bu mübarek şehre borcum var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yapılacak

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yapılacak

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda gözaltı var!

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda gözaltı var!

Mahalle ayağa kalktı! İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

9 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

9 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Mehmet Öz'ün babası hayatını kaybetti

Ünlü doktor Mehmet Öz'ün acı günü!

Kocaeli’deki feci kazada yaralanan genç kurtarılamadı

Geriye bu üzücü fotoğrafı kaldı!

Türkiye'den Çin'e sert tepki: Büyük bir utanç kaynağıdır

Türkiye'den Çin'e sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.