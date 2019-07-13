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İSTANBUL - ESENYURT'TA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 15:46 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - ESENYURT'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - ESENYURT'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.
Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman binayı sarınca üst kattakiler mahsur kaldı. Balkonları çıkan aralarında bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi itfaiye kurtardı.

Görüntü Dökümü:
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-Yükselen duman
-İftaiyenin kurtarması
-Bebeklerin alınması
-Sokakta bekleyenler

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