İSTANBUL -  ESENYURT'TA SAĞLIK OCAĞINDA DOKTORA SALDIRIYA PROTESTO 

- Olay güvenlik kamerasına yansımıştı

Ersan SAN/İSTANBUL (DHA) ESENYURT'ta bir sağlık ocağında doktora yapılan saldırı protesto edildi

Olay Esenyurt'taki bir sağlık ocağında 28 Şubat'ta meydana geldi. Adli kontrol uygulaması olan bir kişi, karakola imza atmaya gitmeyince rapor için sağlık ocağına başvurdu. Doktor Nurullah Araskil, muayene ettiği kişinin herhangi bir sorununun olmadığını gördü. Bu kişi, adli kontrol uygulaması nedeniyle polis merkezine gidemediğini söyleyerek kendisine rapor vermesini istedi. Ancak doktor Nurullah Araskil bu talebe olumsuz yanıt verdi.

DOKTORUN BOĞAZINI SIKTI

Tartışmaya başlayan saldırgan, doktor Araskil'in boğazını sıktı. Sağlık ocağından korku dolu anlar yaşandı. Hemşire ve hasta yakınları tarafından güçlükle doktorun boğazı bıraktırılan saldırgan, daha sonra aracına gitti. Aldığı bir cisimle tekrar sağlık ocağına gelen kişinin

amacı doktora tekrar saldırmaktı. Ancak doktoru odaya kilitleyen görevliler kapıyı açmadı. Saldırgan olay yerine çağrılan polis gelmeden kaçtı.