İstanbul eski günlerindeki gibi...

İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk günü çok sayıda aracın trafiğe çıktığı görüldü.

İstanbul eski günlerindeki gibi...

Özellikle Avrupa Yakası'nda D-100 karayolu üzerinde Zincirlikuyu mevkisinden Avcılar'a ve TEM Otoyolu'nda da Mahmutbey Gişeler'den Gaziosmanpaşa mevkisine kadar araç yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde de Avrupa-Anadolu istikametinde trafik olduğu gözlendi.

Anadolu Yakası'nda da D-100 Karayolu üzerinde Bostancı mevkisinde her iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.