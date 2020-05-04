HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul eski günlerindeki gibi...

İstanbul eski günlerindeki gibi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 20:42 | Son Güncelleme

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk günü trafik çeşitli noktalarda yoğunlaştı ve yüzde 51'e ulaştı.

İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk günü çok sayıda aracın trafiğe çıktığı görüldü.

İstanbul eski günlerindeki gibi...

Özellikle Avrupa Yakası'nda D-100 karayolu üzerinde Zincirlikuyu mevkisinden Avcılar'a ve TEM Otoyolu'nda da Mahmutbey Gişeler'den Gaziosmanpaşa mevkisine kadar araç yoğunluğu oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde de Avrupa-Anadolu istikametinde trafik olduğu gözlendi.
Anadolu Yakası'nda da D-100 Karayolu üzerinde Bostancı mevkisinde her iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Beykoz-Üsküdar yönü Anadoluhisarı mevkisi ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Avrupa-Anadolu yönü Kavacık ayrımında uzun araç kuyrukları oluştu.

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS mesajı!

Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS mesajı!

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Ölü sayısında son 24 saatte dikkat çeken artış!

Ölü sayısında son 24 saatte dikkat çeken artış!

Salgından etkilenen vatandaşa müjde! 10 bin TL kredi imkanı...

Salgından etkilenen vatandaşa müjde! 10 bin TL kredi imkanı...

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İBB'de Aslı Şahin Akyol'un yerine atanan isim belli oldu

İBB'de Aslı Şahin Akyol'un yerine atanan isim belli oldu

Yer: Sivas! 120 bin TL'lik veresiye borcunu kapattılar

Yer: Sivas! 120 bin TL'lik veresiye borcunu kapattılar

Diğer Haberler
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle toplam can kaybı 3 bin 461 oldu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle toplam can kaybı 3 bin 461 oldu

Askerlik terhis işlemleri ne zaman başlayacak? Bedelli askerlik alımları ne zaman başlayacak?

Erdoğan duyurdu! Askerlik için çok önemli açıklama

AVM, berber ve kuaförler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

AVM, berber ve kuaförler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

İtalya ve İngiltere'den umutlandıran haberler

İki ülkeden daha umutlandıran haber!

Hıdırellez mesajları ile 2020 baharına merhaba! En güzel Hıdırellez mesajları ve sözleri!...

En güzel Hıdırellez mesajları!

Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.