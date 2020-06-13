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  4. İstanbul eski günlerine döndü! Koronavirüs ve sosyal mesafe unutuldu

İstanbul eski günlerine döndü! Koronavirüs ve sosyal mesafe unutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 23:02 | Son Güncelleme

Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı, akşam saatlerinde yoğun bir şekilde kalabalık olurken parkta önlem alan polis ekipleri kimlik ve maske kontrolü yaptı. Gündüz saatlerinde ise Taksim ve İstiklal Caddesi'nde ise sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, caddede dolaşanlardan bazılarının maske takmadıkları görüldü.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin kontrollü olarak serbest bırakılması ile birlikte vatandaşlar sahillere ve parklara akın etmeye başladı. Özellikle genç vatandaşların yoğun olarak toplandığı yerlerden biri de Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı oldu. Parka gelen gençler, şarkı söyleyerek eğlendi.

POLİS YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALIYOR

Polis ekipleri büyük yoğunluğun yaşandığı parkın girişinde kimlik ve maske kontrolü yaptı. Park içinde ise motorize yunus timleri sürekli devriye gezerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına karşı önlem aldı.

"ARKADAŞLARIMIZLA SOSYALLEŞİYORUZ"

Maçka Demokrasi Parkı içinde arkadaşları ile sosyalleşmeye geldiklerini belirten Fikret Postacı, “Arkadaşlarımızla sosyal mesafe sınırlarını aşmadan eğlenmeye çalışıyoruz, kafa dağıtmaya çalışıyoruz. Uzun süredir ev hapsindeyiz. Burada sosyalleşiyoruz diyebiliriz. Sürekli görüştüğümüz arkadaşlarımız, aktif olarak bildiğimiz kurallara uyan arkadaşlarımızla birlikteyiz. Sosyal mesafeye dikkat ederek arkadaşlarımızla eğleniyoruz" şeklinde konuştu.

"HERKES KENDİ ARKADAŞ GRUBU İLE TAKILIYOR"

Biz de bu süreci en iyi şekilde atlatmaya çalışıyoruz diyen Oğuzhan Arslan; “Çok kalabalık görünmesine rağmen en güvenli yerin burası olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada herkesin arasında sosyal mesafe var. Herkes buna dikkat ediyor, tabii herkes kendi arkadaş grubu ile takılıyor, bildiği insanlarla takılıyor o yüzden burada takılmanın bir sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Biz de en iyi şekilde bu süreci atlatmaya çalışıyoruz" dedi.

İSTİKLAL CADDESİ DE TIKLIM TIKLIMDI

İstiklal Caddesi ise gündüz saatlerinde eski günlerine geri döndü. Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonu cadde ve Taksim Meydanı'nda yoğunluk oluştu.

Caddede dolaşanların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Öte yandan bazı kişilerin maske takmadıkları görüldü. (DHA)

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