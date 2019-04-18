İstanbul Eski İl Jandarma Komutanı Gürcan Sercan müebbet hapis cezasına çarptırıldı...

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personeli hakkında açılan dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığı "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan "iyi hal" indirimi de uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar ise değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

11 SANIK MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen karar duruşmasına sanıklar katıldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı adına Avukat Ali Büyüközdemir ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsı adına da Avukat Abdulsamet Aydın da duruşmada hazır bulundu. Karar duruşmasında sanıkların son sözleri alındı. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tutuklu sanık eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan ve eski Albay Haydar Yalın'ın da aralarında olduğu 11 sanığı "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, 11 sanığın sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları ile cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alarak cezayı müebbet hapis cezasına indirdi. Diğer sanıklar ise "Anayasayı ihlal etmeye yardım etme" ve "Terör örgütüne üye olma" suçlarından 3 yıl ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.