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İstanbul Esnaf Odaları Birliği, bez çanta dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 14:22 | Son Güncelleme

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz: - "Gelecek sene tahmin ediyorum ki bu uygulama (naylon poşetlerin ücretlendirilmesi) pazarlara da yansıyacak. Biz bunları pazarlarımıza dağıtarak şimdiden vatandaşlarımızı hazırlamaya çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esnaf Odaları Birliği (İSTESOB), plastik poşet kullanımını azaltmak için vatandaşlara ücretsiz bez çanta dağıttı.

Bahçelievler semt pazarında vatandaşlara bez çanta dağıtan İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamayı desteklerini söyledi.

Yılmaz, "Artık kanunlar değişiyor. Bez torbaları hayata geçirerek naylondan kurtulmanın da bir tarafını biz sağlamış olduk. İstanbul Esnaf Odaları Birliği olarak bundan sonra pazarlarımızda bez torbalar dağıtacağız. Çünkü naylonun halk sağlığına zarar verdiğini hepimiz biliyoruz. Çevre kirliliği yarattığını hepimiz gördük. Biz de hem halkımıza hem esnafımıza yardım olsun diye bu projeyi hayata geçirdik." dedi.

Plastik poşetlerle ilgili uygulamanın semt pazarlarına doğru genişletilmesinin beklendiğini ifade eden Yılmaz, "Gelecek sene tahmin ediyorum ki bu uygulama (naylon poşetlerin ücretlendirilmesi) pazarlara da yansıyacak. Biz bunları pazarlarımıza dağıtarak şimdiden vatandaşlarımızı hazırlamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Dağıtılan bez torbalarla alışveriş yapan ev hanımı Asiye Özdemir de "Poşetler, çevreye verdiği zarardan dolayı çocuklarımızın geleceği için büyük bir sıkıntı oluşturuyordu. Önceden de böyleydi. File ve pazar çantasına alışılır diye düşünüyorum. Hiçbir şey sağlıktan önemli değil." diye konuştu.

Tuğba Günaydın ise poşetlerin ücretli hale getirilmesinin amacının naylon poşet kullanımını azaltmak olduğunu dile getirdi.

Doğaya ve çevreye verilen zararın engellenmesi gerektiğini vurgulayan Günaydın, "Her vatandaşın bunu yapıp, bir bez çantayla, fileyle gezmesi gerekiyor. Bez çanta uygulamasını çok yerinde buldum." ifadesini kullandı.

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İstanbul Esnaf Odaları Birliği marketlerde plastik poşet yasağı

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