İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırladıklarını hatırlatarak, "Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz." dedi. Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı'ndaki konuşmasında, katılanların ramazanını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan vesilesiyle dünyanın dört bir yanından kendilerine uzanacak bir şefkat eli bekleyen tüm mazlumlara, tüm Müslümanlara Allah'tan kolaylık diledi. Üye sayısı 200 binin üzerinde olan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin bağlı 148 meslek kuruluşuyla başlı başına bir ekonomi devi olduğunu vurgulayan Erdoğan, herkesi iftar sofrası etrafında buluşturan birlik yönetimine teşekkür etti. İstanbul halkına hizmet için şu anda tezgahının, direksiyonunun ve ekmek teknesinin başında ter döken esnaf ve sanatkarlara selamlarını gönderen Erdoğan, evlatlarına bırakacağı en büyük mirası helalinden kazanmak olarak gören, yüreğiyle, bileğiyle, emeğiyle çalışan, üreten ve hizmet verenlere Allah'ın kolaylık, bereket, sağlık ve afiyet vermesi temennisinde bulundu.

- "Aramıza kimsenin girmesine izin vermeyelim" Erdoğan, kendileri, aileleri, şehirleri ve ülkeleri için emekleri yanında gerektiğinde canlarını ortaya koyan, gerektiğinde fisebilillah mücadele veren esnaf ve sanatkarlara şükran borcunun asla ödenemeyeceğini belirterek, birkaç çürük elmanın, birkaç kendini bilmezin bu nezih ve büyük ailenin adını lekelemesine izin vermeden, esnaf ve sanatkarları ekonomik ve sosyal olarak hak ettikleri konuma getirmek için hep birlikte çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti. Geçmişte esnaflık yapmış, hayatı boyunca hep esnaf ve sanatkarlarla birlikte olan, yol yürüyen bir kişi olarak her meselelerini kendi meselesi olarak gördüğünü dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "İstanbul'a yaptığımız yatırımların, getirdiğimiz hizmetlerin pek çoğunun ilhamını yine sizlerden aldık. Trafik sorunundan turizmin geliştirilmesine kadar hemen her alanda, önce sizleri dinledik, teşhislerinizi, tenkitlerinizi, taleplerinizi, tavsiyelerinizi aldık, sonra çözüm için kolları sıvadık. Hamdolsun el birliğiyle İstanbul'u bir dünya şehri haline getirdik. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Bunları birlikte çözeceğiz. Yeter ki gönül bağımız güçlü olsun, yeter ki kalpten kalbe giden o yol hep açık kalsın. Biz sizleri seviyoruz. Sizin de bizi sevdiğinizi biliyoruz. Öyleyse aramıza kimsenin girmesine, gelin izin vermeyelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 milyonu aşkın nüfusuyla İstanbul ve 82 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye için ne yapılacaksa birlikte yapılması çağrısında bulunarak, ecdadın bin yıllık tecrübesinden süzülüp gelen ahilik duasının en önemli kılavuz olması gerektiğini söyledi. "İnançta sebat, doğru yolda olgunluk, dilde açıklık, sözde düzgünlük, işte kuvvet, çalışmada dikkat, mal ve rızıkta bolluk, dostlara sevgi, akrabalara şefkat" şeklindeki ahilik duasını okuyan Erdoğan, bunlara sıkı sıkıya sarılındığında önlerinde çözülemeyecek hiçbir mesele, aşılamayacak hiçbir engel olmayacağını belirtti. - Esnaf ve sanatkarlara verilen destekler Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünün şartlarına uygun yeni bir Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'nu çıkardıklarını, sıkıntıya düşenlerin borçlarını defalarca yeniden yapılandırarak işlerini sürdürebilmelerini temin ettiklerini, emeklilik sonrası işine devam eden esnaf ve sanatkarın destek primi ödemelerini kaldırarak emekli maaşlarında yüzde 10'luk ilave bir artış sağladıklarını anlattı.

Sigorta primlerinde de indirim yaptıklarını dile getiren Erdoğan, sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarını kolaylaştırdıklarını, istihdam ve düşük faizli kredi desteğiyle, pek çok farklı kalemdeki destek ve teşviklerle esnaf ve sanatkarların hep yanında olduklarını vurguladı. Erdoğan, gençler, kadınlar ve engelliler için ilave destekler getirildiğini belirterek, "Ticari olarak kullanılan araçların yenilebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz. Sizlerden Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeleriniz konusunda hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Türkiye bu konuda dünyanın en makul tarifelerini uyguluyor. Devlet olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nu zaten yeterince destekliyoruz. Sizlerin de prim ödemelerinizi aksatmayarak bu kurumumuza sahip çıkacağınıza inanıyorum." diye konuştu. - "Uber olayının korsan taksicilikten bir farkı yok" Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksiler konusunda hala şikayetler geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Dijitalleşmenin kaçınılmaz bir sonucu olarak geliştirilen ve milli bir yazılım olan İTaksi uygulaması şehir içi ulaşımda önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. Diğer taraftan hizmet kalitesinin önemli bir unsuru olan araç kalitesi ÖTV indirimine rağmen hala yeterince yükseltilebilmiş değildir. Turkuvaz ve siyah taksi alternatifleri bu yüzden revaç buluyor. Araç kalitesinin yükseltilebilmesinin yanında taksi şoförlerimizin de çağın gereklerine uygun iletişim becerisiyle donanmış olması gerekiyor. Esnaf demek, milletin taleplerine uygun hizmet veren kişi demektir. Bu konuda özellikle geçenlerde Dolmabahçe Sarayı'nda gençlerle bir sohbetim oldu. Baktım dışarıdan bir grup. Geldiler, 'Uber'le ilgili bizim halimiz ne olacak?' dediler. Ben de tabii kendilerine şunu söyledim. 'Bizim literatürümüzde Uber diye bir şey yok.' dedim. Uber olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. 'Sizler' dedim, 'Hangi yasaya göre böyle bir şey çıkardınız, kendi kendinize böyle bir şeyi icat ettiniz, döküldünüz sokaklara, Uber de Uber diyorsunuz? Şu anda bizim taksilerimiz, taksicilerimiz, onların hakkını gasbederek kusura bakmayın size devredemeyiz.' dedim. Bunun için de dünya Uber taksiciler kuruluşunun başındaki şahsa ben randevu vermedim, hala da vermiyorum. Vermeyince bunlar da ne yaptılar. Buradaki takım taklavat, ne var ne yok hepsini götürdüler. Bakın ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız. Olay bu. Ben yaptığımı söylüyorum ama birileri de bol bol maalesef yalan yanlış söylüyor. Onun için kardeşlerim Uber konusu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir. Böyle bir şey yok." (Sürecek)

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz" - "Araç kalitesinin yükseltilebilmesinin ya

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı