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İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 00:07 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Seçimlerin genelindeki şaibe bizi sizin ve bizim hakkımızı aramak mecburiyetinde bırakmıştır. İşte bu yüzden tekrarlanacak seçimler çok önemli hale gelmiştir" - "Sorunları biliyoruz. Taksiciler, minibüsçüler, servis minibüsçülüğü yapanlar rahat olsun. Plaka tahdidi tamamdır hayırlı uğurlu olsun"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Seçimlerin genelindeki şaibe bizi sizin ve bizim hakkımızı aramak mecburiyetinde bırakmıştır. İşte bu yüzden tekrarlanacak seçimler çok önemli hale gelmiştir." dedi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı'na katılan Yıldırım, ramazanın iyilik ve güzelliklerin ayı olduğunu söyledi.

Esnafla iftarda bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Siz değerli esnaf, 15 milyon İstanbullu hemşehrimizin gece ve gündüz hizmetindesiniz. Siz günlük hayatın devam etmesini, insanlarımızın ulaşımda, ticarette, iş hayatında kültür ve sanatta istediklerini yapmalarını sağlamak için çok büyük fedakarlık ve hizmetler yapıyorsunuz Bir anlamda sosyal hayatı devam etmesini de sağlıyorsunuz. Çarşıda pazarda ilk karşılaşılan insanlar sizlersiniz. Esnaf kardeşimiz ekmeğini kazanıyor, İstanbullulara hizmet veriyor. İstanbul nüfusunun yüzde 15'ini siz teşkil ediyorsunuz. İşte böyle bir ailesiniz. Türkiye için çalışıyor ve Türkiye için yaşıyorsunuz, çünkü siz esnafsınız."

İstanbul'un yetişmiş insan gücü ve ekonomik potansiyeli ile ticaret kapasitesi ve kültür birikimiyle her zaman cazibe merkezi bir şehir olduğunu ifade eden Yıldırım, "Ekonomimizin yüzde 35'i İstanbul'dan, ihracatın da neredeyse yarısı İstanbul'dan yapılıyor. Türkiye İstanbul'suz, İstanbul da Türkiye'siz olmaz. Sizler İstanbul'a değer katıyorsunuz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenileneceğine değinen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbulluların kullandığı oyların, yerini bulmadığını gördük ve şahit olduk. Bu yüzden oyunuza sahip çıkamadığımız için sizden özür diliyorum. Sandık kurullarının oluşumundan oy sayımındaki kargaşaya kadar bir dizi olay yaşandı. İstanbullu hemşehrilerimizin bu iradelerinin sandığa tam yansımamış olması şüphesiz bir dizi yaşanan yanlışlığın sonucudur. Bunda sizin zerre kadar kabahatiniz yoktur. Bu durumda pek çok kişinin sorumluluğu vardır. Bunlar hukuk önünde hesabını verecektir. Seçimlerin genelindeki şaibe bizi sizin ve bizim hakkımızı aramak mecburiyetinde bırakmıştır. İşte bu yüzden tekrarlanacak seçimler çok önemli hale gelmiştir. 23 Haziran'da tekrar sandığa gideceğiz. 23 Haziran'da demokrasi bayramına var mısınız? Öyle güçlü bir ses verelim ki, artık içeride ve dışarıda heveslenenler, Türkiye'yi istikrarsızlığa sürüklemek isteyenlerin, sesi soluğu çıkmasın.

Kendi ülkelerinde yaşanan seçim hilelerini ve yolsuzlukları hiç gündeme getirmeyenler, İstanbul seçimlerine birden bire merak sardılar. Not ediyorlar, nokta koyuyorlar. Noktayı İstanbul halkı koyar, İstanbullu hemşehrileri koyar. Sizin işiniz değil, herkes işine baksın, Biz İstanbullulara güveniyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde hem Türkiye'ye hem İstanbul'a esnafımıza 17 yıldır yapılanlar ortada. İstanbul'u çiçek bahçesi yapmak için hazırladığımız birbirinden güzel projeleri de önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Esnaf kardeşlerimiz bu şehrin ortak değeri ve bel kemiğidir. İstanbul'u sizinle dünya markası yapacağız. İstanbul'un geleceği için benimle yürümeye ve çalışmaya hazır mısınız? Allah sizden razı olsun."

Bu süreçte minibüs, taksiciler, hal esnafı bütün esnaf hemşehrileriyle bir araya geldiklerini belirten Yıldırım, "Sorunları biliyoruz. Taksiciler, minibüsçüler, servis minibüsçülüğü yapanlar rahat olsun. Plaka tahdidi tamamdır hayırlı uğurlu olsun. 23 Haziran'dan sonra el ele, ekonomisini daha büyüten kadınlara ve gençlerimize istihdam ortamı sağlayan, esnafların işini büyüteceği yeni projeleri ve adımları hep birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

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binali yıldırım iftar Recep Tayyip Erdoğan

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