İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Seçimlerin genelindeki şaibe bizi sizin ve bizim hakkımızı aramak mecburiyetinde bırakmıştır. İşte bu yüzden tekrarlanacak seçimler çok önemli hale gelmiştir." dedi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı'na katılan Yıldırım, ramazanın iyilik ve güzelliklerin ayı olduğunu söyledi.

Esnafla iftarda bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Siz değerli esnaf, 15 milyon İstanbullu hemşehrimizin gece ve gündüz hizmetindesiniz. Siz günlük hayatın devam etmesini, insanlarımızın ulaşımda, ticarette, iş hayatında kültür ve sanatta istediklerini yapmalarını sağlamak için çok büyük fedakarlık ve hizmetler yapıyorsunuz Bir anlamda sosyal hayatı devam etmesini de sağlıyorsunuz. Çarşıda pazarda ilk karşılaşılan insanlar sizlersiniz. Esnaf kardeşimiz ekmeğini kazanıyor, İstanbullulara hizmet veriyor. İstanbul nüfusunun yüzde 15'ini siz teşkil ediyorsunuz. İşte böyle bir ailesiniz. Türkiye için çalışıyor ve Türkiye için yaşıyorsunuz, çünkü siz esnafsınız."