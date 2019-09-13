İSTANBUL- EVDE ÖLÜ BULUNAN KADININ OĞLU VE ARKADAŞI TUTUKLANDI

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- SANCAKTEPE'de anmesi Neslihan Torunoğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Cihan Torunoğlu ile Ferdi Şenel, “Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandılar.

Sancaktepe'de Neslihan Torunoğlu'nun evde ölü bulunması üzerine gözaltına alınan oğlu Cihan Torunoğlu ve Ferdi Şenel, emniyet işlemlerini ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

'KENDİM YAPTIM YADA YAPMADIM DİYEMEM'

Mahkemedeki sorgusunda olay günü arkadaşı Ferdi Şenel'in uyuşturucu ile evlerine geldiğini söyleyen Cihan Torunoğlu, arkadaşı ile birlikte evde uyuşturucu kullandıklarını öne sürdü. Uyuşturucu kullandığı için vücut dengesinin bozulduğunu, bayıldığını söyleyen Cihan Torunoğlu, kendisine geldiğinde arkadaşının evi terk ettiğini gördüğünü söyledi. Bu sırada vücut dengesinin tekrar bozulduğunu öne süren Cihan Torunoğlu, “Kendime geldiğimde odamdan çıkıp eve baktım. Kapıyı açtığımda annemin yerde yattığını gördüm. Ben odaya gittiğimde annem ölmüştü. Kimin öldürdüğünü bilmiyorum. Kendim yaptım yada yapmadım diyemem. Uyuşturucu etkisinde olduğum için kesin konuşamıyorum. Çok üzgünüm. Ben annemi çok seviyordum. Benim evime Ferdi'den başka kimse giremez" diye konuştu.