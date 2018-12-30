HABER

İstanbul Eyüpsultan'da temizlik işçisi dehşeti! Önce dövdüler sonra...

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 10:44 | Son Güncelleme

İstanbul Eyüpsultan'da alkollü olduğu öne sürülen zanlılar, belediye temizlik işçisini dövdü, sonra silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Eyüpsultan'da temizlik işçisi dehşeti! Önce dövdüler sonra...

Olay, Eyüpsultan ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüpsultan Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan bir kişi, kimliği belirlenemeyen zanlıların saldırısına uğrayarak sopayla darp edildi. Aldığı darbeler sonrasında yere yığılan işçiye saldırmaya devam eden şahıslar, sonrasında ise silahla bir el ateş ederek işçiyi yaralayıp olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar kanlar içinde yerde kalan işçiyi araçlarına alarak hastaneye götürdü. Hastane polisinin bildirmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, şerit çekerek incelemelerde bulundu.

Görgü tanıklarının ifadelerini alan ve mermi kovanını inceleyen polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

eyupsultan-temizlik2

Saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan birinin elinde alkol kutusu olduğunu söyleyen görgü tanığı Abdullah Hammut, "İlk önce 3 kişi geldiler. Tartıştılar. Sonra vurdular. Çekip gittiler. İçki içen vurdu, gitti. Tanımıyorum ama burada bir adam tanıyor. O da hastaneye götürdü” dedi. (İHA)

eyupsultan-temizlik3Jpeg

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Ataşehir'de dehşet saçan kapkaççılar kameradaAtaşehir'de dehşet saçan kapkaççılar kamerada
'Ponzi Arzu' uzlaşma istedi'Ponzi Arzu' uzlaşma istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul eyüpsultan temizlik işçisi

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

CHP'den Binali Yıldırım'a istifa çağrısı

CHP'den Binali Yıldırım'a istifa çağrısı

Ve Burak Yılmaz transferi bitti!

Ve Burak Yılmaz transferi bitti!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Ortaköy'de düğün konvoyu dehşeti

İstanbul'da düğün konvoyu dehşeti!

Gaziantep'te cami tuvaletinde kan donduran olay! Hemen polisi aradı...

Cami tuvaletinde korkunç olay! O halde görünce...

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Eski eşini bıçakladı! Cezaevine gülerek gitti

Eski eşini bıçakladı! Cezaevine gülerek gitti

Dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

Dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

Düden Şelalesi kışın da turistlerin gözdesi

Düden Şelalesi kışın da turistlerin gözdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.