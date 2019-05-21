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İstanbul Eyüpsultan’da inşaat alanındaki kazıkların çakılması için açılan kuyuya düşen 7 yaşındaki çocuk, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonrası kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 23:44 | Son Güncelleme

İstanbul Eyüpsultan’da inşaat alanındaki kazıkların çakılması için açılan kuyuya düşen 7 yaşındaki çocuk, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonrası kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İstanbul Eyüpsultan’da inşaat alanındaki kazıkların çakılması için açılan kuyuya düşen 7 yaşındaki çocuk, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonrası kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

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