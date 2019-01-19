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İstanbul Fatih'te genç kız evinde ölü bulundu

GÜNDEM HABERLERİ  | 19.01.2019 18:44 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’te yaşayan Irak uyruklu genç kız, evinde ölü bulunurken genç kızın arkadaşları sinir krizi geçirerek bayıldı.

İstanbul Fatih'te genç kız evinde ölü bulundu

Fatih'te Irak uyruklu 22 yaşındaki genç kadın yaşadığı evde ölü bulundu.

Ev arkadaşlarının kendisinden haber alamaması üzerine ortaya çıkan olayda genç kızın kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.

Mevlanakapı Mahallesi Tiryakçı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında yaşayan Irak uyruklu 22 yaşındaki Zaniab Al-Abboodi'den haber alamayan arkadaşları saat 11.00 sıralarında durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis çilingir yardımıyla evin kapısını açarak içeriye girdi.

kız ölüm

ÖLÜM SEBEBİ BELLİ DEĞİL

Yapılan incelemede genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri kadının parmak izini aldı. İncelemesinin ardından Abboodi'nin cenazesi yabancı uyruklu arkadaşlarının yardımıyla evden çıkarıldı. Bu sırada bazı arkadaşları sinir krizi geçirerek bayıldı. Savcının talimatıyla Abboodi'nin cenazesi otopsi işlemleri için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kadının kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek.


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