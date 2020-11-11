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İstanbul Fatih'te hareketli gece! Polisi vurdu, özel harekat sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 23:13 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'te akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen ve etrafa rastgele ateş açan bir kişi, polisi bacağından yaralayarak kaçtı. Şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Fatih'te hareketli gece! Polisi vurdu, özel harekat sevk edildi

Olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak'ta meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet Y. isimli kişi, sokakta silahla rastgele ateş ederek çevreye hakaretler savurdu.

Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri elinde silah bulunan kişiyle iletişime geçmeye çalıştı. Polis ekiplerine direnen Mehmet Y. yanına yaklaşan polislere doğru ateş açtı.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Silahtan çıkan mermiler bir polisin bacağına isabet etti. Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda takviye polis ve özel harekât ekipleri sevk edildi.

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Polis memurunu yaralayan Mehmet Y. ara sokaklara doğru kaçarken polis ve özel harekât ekipleri de çevreyi güvenlik şeridi ile kapatarak Mehmet Y.'yi aramaya başladı. Bacağından yaralanan polis memuru ambulans ile hastaneye kaldırıldı. (DHA)

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