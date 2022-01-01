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İstanbul Fatih'te hastanelik eden kaldırım! Günde 20 kişi düşüyor

01.01.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te yağmur suyu mazgalı nedeniyle kaldırımda oluşan yükseltiye ayağı takılan yayalar sürekli düşüyor. Düşme anları kameralara da yansırken, esnaf kaldırıma çözüm bulunmasını istiyor. Esnaf Ömer Başta, "Ben 25 yıldır bu cadde üzerindeyim. Burada turistler şu çıkıntıyı fark etmiyor. Günde aşağı yukarı 20 kişi düşüyor. Ben son bir aydır kayıt alıyorum. Turistler buraya gezmeye geliyor, hastanede yatmak zorunda kalıyor'' dedi.

Fatih Çemberlitaş Mahallesi'nde bulunan kaldırım yayaların kabusu oldu. Yağmur suyu için kaldırımın ortasından geçirilen mazgal ile kaldırımın yükseltisi eşit olmayınca birçok yaya dengesini kaybederek, düşüyor. Yayaların zor anları dükkanların güvenlik kameralarına da yansıdı. Burada esnaf olanlar ve yoldan geçenler kaldırımda düzenleme yapılmasını istedi.

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"GÜNDE 20 KİŞİ DÜŞÜYOR"

Esnaf Ömer Başta, "Ben 25 yıldır bu cadde üzerindeyim. Burada turistler şu çıkıntıyı fark etmiyorlar. Bu kaldırım bir yıl önce yenilendi. Biraz düşürüldü ama insanlar bunu fark edemiyor. Biz buraya sarı şerit çekilmesini istiyoruz. Şerit çekilse bir nebze olsun fark edilir. Belediye geldi baktılar herhangi bir müdahalede bulunulmadı. Günde aşağı yukarı 20 kişi düşüyor. Ben son bir aydır kayıt alıyorum. Turistler buraya gezmeye geliyor, hastanede yatmak zorunda kalıyor. Ufak bir tümsek ama fark edilmiyor." dedi.

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"ÖZELİKLE TURİSTLER DÜŞÜYOR"

Furkan Yıldırım, "Sürekli birileri düşüyor. Özellikle turistler fark etmeyerek düşüyor. Günde 5-10 kişi görüyorum ben. Buraya acilen bir çözüm bulması lazım." diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Önüne bakarak yürüyeceksin. Burası Türkiye. Başka ülkelere benzemez, kendini bir anda öbür tarafta bulursun mazallah. Ölen de öldüğüyle kalır. İnsana değer verilmiyor ki.

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