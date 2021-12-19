İstanbul Fatih'te ilginç anlar! Yaralı halde ambulanstan inip yanan evini gezdi

İstanbul Fatih Derviş Ali Mahallesi Alişah Sokak'ta bugün saat 14.00 sıralarında 3 katlı bir binanın bodrum katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

AMBULANSTAN İNİP EVİNİ GEZDİ

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Engin Balıkçı, kaldığı dairede alevlerden ve dumanın eksiyle yaralandı. Yangından etkilenen yaralı Balıkçı'yı itfaiye ekipleri sedye ile ambulansa aldı. İlk tedavisi ambulans içinde yapılan balıkçı, girdiği şokun etkisiyle bir süre sonra ambulanstan inerek yanan dairesine girdi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin ısrarına rağmen oturduğu dairede gezdi. Polis ekipleri tarafından ikna edilen Balıkçı, tekrar indiği ambulansa yürüyerek bindi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak yaralanan Balıkçı, hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında çalışma başlattı.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI"

Yanan dairede bulunan apartmanda oturan Murat menteşe, "Psikolojik sorunları vardı ama yine de kendi evini yakacak bir adam değildi. Devamlı bir sorunları vardı. Uyuşturucuda kullanıyordu. Madde bağımlısıydı. Yaşam tarzı normal değildi. Yıkık dökük bir hayatı vardı" dedi.

(DHA)

