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  4. İstanbul Fatih'te korku dolu anlar! 2 katlı ahşap bina çöktü

İstanbul Fatih'te korku dolu anlar! 2 katlı ahşap bina çöktü

30.05.2022 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te 2 katlı ahşap metruk bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökmenin etkisiyle mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul Fatih'te korku dolu anlar! 2 katlı ahşap bina çöktü

Olay, Fatih Kocamustafapaşa Merhaba Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre daha önce çökme tehlikesine karşı Fatih Belediyesi tarafından etrafı çelik bariyerlerle çevrilen iki katlı ahşap bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binanın çökmesiyle çıkan gürültü ve sarsıntı mahalle sakinlerini korkuttu.

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Binanın çöktüğü gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri ise çöken binanın içerisini kontrol etti.

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CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI

Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken çöken binanın parçaları yan binaya çarparak maddî hasar oluşturdu. Zabıta ekipleri ise binayla ilgili çalışma başlattı. (DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih
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