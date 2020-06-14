İstanbul Fatih'teki otelde hareketlilik

Olay, saat 05.30 sularında Fatih Aksaray Meydanda bulunan 6 katlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece otelde geçirmek için gelen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle kaldığı 3’üncü katından düştü.

Ağır yaralanan adamı gören otel çalışanları durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

DURUMU CİDDİ

Tedavi altına alınan adamın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

