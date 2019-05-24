İSTANBUL - FATİH'TE MOTOSİKLETLİ POLİSLER KAZA YAPTI: 1 ŞEHİT, 1  YARALI

Haber: Çağatay KENARLI, KAMERA:Soner HASIRCIOĞLU, İSTANBUL (DHA)

Fatih'te kaza yapan "yunus" olarak bilinen motosikletli polislerden bir şehit oldu, bir polis ise yaralandı

Kaza Fatih Ayvansaray Mahallesi Ayvansaray Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli Uğurcan Aslanpay ve Mustafa Kartal görev dönüşü başlayan aşırı yağmura yakalandı. Motosikleti kullanan polis memuru Uğurcan Aslanpay, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada Mustafa Kartal ağır yaralı, Uğurcan Aslanpay ise hafif yaralı olarak Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki 4 yıllık polis memuru Mustafa Kartal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Meslektaşı Uğurcan Aslanpay'ın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şehit polis Mustafa Kartal'ın naaşının Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Hastanedeki polisler

-Meslektaşlarının bekleyişi

-Cenazenin çıkarılması

-Şehit polisin fotoğrafı

