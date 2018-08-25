İSTANBUL FATİH'TE OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU DHA İSTANBUL FATİH'TE OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU Haber-Kamera: Murat SOLAK - Taner YENER/İSTANBUL DHA Fatih'te Özgür Yılmaz, bir otel odasında başından silahla vurulmuş olarak bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis, Yılmaz'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Dervişali Mahallesi Kariye Cami Sokak üzerinde bulunda bulunan bir otelde saat 11.30 sıralarında meydana gelen olay, iddialara göre şöyle gelişti. Ağır bir koku gelen odadan şüphelenen otel görevlileri durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kapısı kilitli olan odayı çilingir yardımıyla açtı. İçeriye giren polis ekipleri Özgür Yılmaz'ı başından vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yılmaz'ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. SİLAH BULUNDU Öte yandan ekiplerin yaptığı incelemelerde Özgür Yılmaz'ın yanında olayda kullanıldığı öğrenilen bir de tabanca bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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