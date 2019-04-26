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İSTANBUL - FETÖ SORUŞTURMASI: 210 ASKERİ PERSONEL HAKKINDA GÖZALTI KARARI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 09:01 | Son Güncelleme

Özden ATİK - İstanbul DHA İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında 210 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Özden ATİK - İstanbul DHA
İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında 210 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen şüpheli askerlerin 112'si Kara Kuvvetleri,
29'u Hava Kuvvetleri, 50'si Deniz Kuvvetleri, 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı, 5'i ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapıyor.
Şüphelilerden 5'i albay, 7'si yarbay, 14'ü binbaşı, 33'ü yüzbaşı, 47'si üsteğmen, 2'si teğmen, 102'i ise astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

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