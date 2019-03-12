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 İSTANBUL - FETÖ SORUŞTURMASINDA 102 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 13:03 | Son Güncelleme

Özden ATİK - İSTANBUL DHA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmasında 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Özden ATİK - İSTANBUL DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmasında 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullandığı tespit edilen 102 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda şu ana kadar İstanbul'da 33, il dışında ise 12 kişi yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanabilmesi için operasyonlar sürüyor.

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