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 İSTANBUL - FETÖ'NÜN SÖZDE "TÜRKİYE İMAMI" ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 12:29 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Murat SOLAK - İstanbul DHA - FETÖ sözde "Türkiye imamı" M.Y.

Haber-Kamera: Murat SOLAK - İstanbul DHA - FETÖ sözde "Türkiye imamı" M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y, örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirtilen kızı B.Y. ve kendilerine yardımcı olduğu iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı'nca, 27 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda Kartal'da "gaybubet evi"nde örgütün sözde Türkiye imamı M.Y. ile ByLock'tan
aranması bulunan eşi G.Y. örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu öne sürülen kızı B.Y. ve kendilerini yardımcı olduğu belirtilen kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardırdan Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmeleri
-M.Y'nin görüntüsü (Kısa kollu tişört giyen)

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