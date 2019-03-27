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İSTANBUL - FİKİRTEPE'DE 25 KATLI BİNADA YANGIN (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 09:57 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA Fikirtepe'de 25 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA
Fikirtepe'de 25 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Duman yükselen binadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Görüntü Dökükmü:
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-Olay yerinden görüntüler

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