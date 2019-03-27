İSTANBUL - FİKİRTEPE'DE 25 KATLI BİNADA YANGIN (1)

Haber-Kamera: Ramazan E\u011eR\u0130 - Gamze \u015e\u0130M\u015eEK - \u0130stanbul DHA\nFikirtepe'de 25 katl\u0131 bir binan\u0131n bodrum kat\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Duman y\u00fckselen binadaki yang\u0131na itfaiye ekipleri m\u00fcdahale ediyor.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fckm\u00fc:\n-------\n-Olay yerinden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler Kan\u0131n\u0131z donacak! Hamile kad\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcr\u00fcp bebe\u011fini karn\u0131ndan ald\u0131Prof. Dr. Ali Erba\u015f \u00f6\u011frencilerle bulu\u015ftu(\u00d6zel) Bu kitab\u0131 149 ki\u015fi yazd\u0131
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