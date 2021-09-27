İstanbul Filarmoni Derneği’nde taciz skandalı

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Dilacan Ö. (24), İstanbul Filarmoni Derneği’nde (İFD) yeni çıkacak müzik dergisinin editörü olarak işe başladı. İddiasına göre Dilacan, daha önceden tanıştığı evli ve 3 çocuk babası olan Dernek Başkanı Atilla Tuna’nın tacizine uğradı.

İşten ayrılan Dilacan, uğradığı tacizi sosyal medya hesabından duyurdu ve Atilla Tuna hakkında ‘cinsel saldırı’ suçundan şikâyetçi oldu.

Atilla Tuna ise, konuyla ilgili salı günü açıklama yapacağını söyledi.

YÖNETİMDE 4 KİŞİ İSTİFA ETTİ

Yaşananların ortaya çıkması üzerine İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden 4 kişi istifa kararı aldıklarını duyurdu.

Taciz iddiasının yönetim kurulu toplantısında gündeme geldiği aktarılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“09.09.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında bu konuyla ilgili yönetim kurulu kararı alınarak İFD Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Tuna’nın istifası istenmiş, başkanlık yetkileri düşürülmüş ve başkan vekiline devredilmiştir. Ancak daha sonraki gelişmeler çerçevesinde, alınan bu karara ilgili kişilerce uyulmadığı görülmüştür. Bu durumda İFD Yönetim Kurulu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş olup konunun yargı yoluyla çözülmesiyle ilgili her iki tarafa da tavsiyede bulunulmuştur. Gelinen bu noktada, aldığımız güncel karar üzerine 27.09.2021 tarihinden itibaren yönetim kurulu üyeleri olarak istifa ediyoruz.”

