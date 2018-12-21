HABER

İSTANBUL - FİLİSTİN'İN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU, İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 15:21 | Son Güncelleme

FİLİSTİN'in İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim Al-khatib, İstanbul'da toprağa verildi.  İstanbul'da yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören Al-khatib dün hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK / Harun UYANIK / İbrahim MAŞE (DHA) FİLİSTİN'in İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim Al-khatib, İstanbul'da toprağa verildi.
İstanbul'da yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören Al-khatib dün hayatını kaybetti. Abdalkarim Al-khatib için bugün Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Al-khatib Cuma namazının takiben kılınan cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdı. Cenaze namazına eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Filistin Türkiye Büyükelçisi Faed Mustafa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da katıldı. Al-khatib, Eyüp Mezarlığı'na defnedildi.
Al-khatib, 6 Ekim 2016 yılından bu yana Filistin'in İstanbul Başkonsolosu görevini yürütüyordu. Abdalkarim, Al-khatib evli ve dört çocuk babasıydı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------
- Ahmet Davutoğlu'nun görüntüsü
- Ekrem İmamoğlu'nun görüntüsü
- Cenazeden detay görüntüler
- Diyanet İşleri Başkanı'nın namazı kıldırması
- Cenazenin taşınması
- Cenazenin cenaze aracına konulması

Sevişme sahneleri dizinin önüne geçtiSevişme sahneleri dizinin önüne geçti
Eski Bakan bıçaklanarak öldürülmüştü! Flaş gelişmeEski Bakan bıçaklanarak öldürülmüştü! Flaş gelişme
11 sokak köpeği ormanlık alanda böyle bulundu!11 sokak köpeği ormanlık alanda böyle bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama: Çekilmeye başladılar

Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama

Kocası terk etti diye çocuklarına yaptıkları kan dondurdu! Kayda alıp gönderdi

Kocası terk etti diye çocuklarına yaptıkları kan dondurdu!

Eski bakan Ercan Vuralhan'ın öldürülmesi davasında karar

Eski Bakan bıçaklanarak öldürülmüştü! Flaş gelişme

Anestezi uygulanan sokak köpekleri ormana atıldı

11 sokak köpeği ormanlık alanda böyle bulundu!

Abdullah Gül'ün eski başdanışmanı Ahmet Sever için terör soruşturması

Gül'ün eski başdanışmanına terör soruşturması!

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.