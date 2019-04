İstanbul Film Festivali, görme engelli bireyleri de sinema salonlarında ağırlayacak

İstanbul Film Festivali’nde Sesli Betimleme özelliği ile yer alacak filmler ve programı şöyle;

Ulusal yarışmada yer alan yerli filmler: Nebula, Aden, Kız Kardeşler, Kardeşler, Güvercin Hırsızları, İçerdekiler, Saf, Yuva.

Yabancı filmler: Border / Sınır, High Life, Dragged Across Concrete / Adaletsiz, Aquarela, Yuli, God Exists, Her Name Is Petunia / Onun Adı Petrunia, By The Grace Of God / Yüzleşme, Adopt a Daddy / Damien Dünyayı Değiştirmek İstiyor, A Faithful Man / Sadık Bir Adam, The Kindness of Strangers / Yabancıların Nezaketi, Synonyms / Eşanlamlılar, The White Crow / Beyaz Karga.