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İstanbul Film Festivali, görme engelli bireyleri de sinema salonlarında ağırlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 12:00 | Son Güncelleme

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 5-16 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen İstanbul Film Festivali’nde görme engelli bireyleri de sinema salonlarında ağırlayacak.İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 38’incisi gerçekleştirilen İstanbul Film Festivali, görme engelli bireyleri de sinema salonlarında ağırlayacak.

İstanbul Film Festivali, görme engelli bireyleri de sinema salonlarında ağırlayacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 5-16 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen İstanbul Film Festivali’nde görme engelli bireyleri de sinema salonlarında ağırlayacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 38’incisi gerçekleştirilen İstanbul Film Festivali, görme engelli bireyleri de sinema salonlarında ağırlayacak. 5-16 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen festivalde yer alan 20 filmin sesli betimlemesi, Turkcell Hayal Ortağım, uygulamasında yer alan ‘Cepten Sesli Betimleme’ teknolojisiyle yayınlanacak.
Turkcell tarafından toplumun her kesiminde fırsat eşitliği odağıyla hayata geçirilen projelerden biri olan ’Cepten Sesli Betimleme’ teknolojisi, ilk defa bir festivalin içinde yer alarak sesli betimleme hizmetinin görme engelli sinemaseverlere lokasyon bağımsız ulaştırılmasını sağlayan ilk uygulama olacağı belirtildi.

Turkcell’in Young Guru Academy işbirliği ile ve Sesli Betimleme Derneği’nin destekleriyle hayata geçirdiği Hayal Ortağım uygulaması içerisinde yer alan ’Cepten Sesli Betimleme’, filmlerin kilit noktası olan çevre, mekan, kişi ya da objeye dair özelliklerin ve diyalogsuz sahnelerin sesle tasvir edilmesini sağlıyor. Bugüne kadar 175’ten fazla vizyon filminin sesli betimlemesini görme engellilere ulaştıran bu hizmet sayesinde görme engelli sinemaseverler, hiçbir görsel detayı kaçırmadan sinemada sevdikleriyle kesintisiz film keyfi yaşıyor. Sesli betimleme hizmetinden yararlanmak için, görme engellilerin, filmin oynadığı sinema salonuna gidip filmin herhangi bir anında uygulama üzerinden Sesli Betimleme’yi başlatmaları ve kulaklıklarını takmaları yeterli oluyor. Sesli betimleme filmle senkron bir şekilde ilerleyip kullanıcının filmi tüm detaylarıyla takip etmesini sağlıyor. Uygulama tüm kullanıcılara ücretsiz hizmet veriyor.

İstanbul Film Festivali’nde Sesli Betimleme özelliği ile yer alacak filmler ve programı şöyle;
Ulusal yarışmada yer alan yerli filmler: Nebula, Aden, Kız Kardeşler, Kardeşler, Güvercin Hırsızları, İçerdekiler, Saf, Yuva.
Yabancı filmler: Border / Sınır, High Life, Dragged Across Concrete / Adaletsiz, Aquarela, Yuli, God Exists, Her Name Is Petunia / Onun Adı Petrunia, By The Grace Of God / Yüzleşme, Adopt a Daddy / Damien Dünyayı Değiştirmek İstiyor, A Faithful Man / Sadık Bir Adam, The Kindness of Strangers / Yabancıların Nezaketi, Synonyms / Eşanlamlılar, The White Crow / Beyaz Karga.

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