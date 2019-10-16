"İstanbul, finans merkezi olma yolunda niş rol oynamalı"

İSTANBUL (AA) - Eski OCBC Bankası Kurumsal Bankacılık Başkanı George Lap Wah Lee, İstanbul'un finans merkezi olma yolunda niş bir rol oynaması gerektiğini belirterek, "Belli bir piyasa seçersiniz ve spesifik olarak o piyasada faaliyet gösterirsiniz. Bence İstanbul, finans merkezi olarak Orta Asya'ya giriş noktasında önemli bir rol oynayabilir." dedi.

"Sürdürülebilir Büyümenin Sermaye Piyasaları Yoluyla Finansmanı" konferansı Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ana desteği, Borsa İstanbul ve CFA Institute ana sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Lee, konferansta yaptığı konuşmada İstanbul'un finans merkezi olma yolunda niş bir rol oynaması gerektiğine işaret ederek, "Belli bir piyasa seçersiniz ve spesifik olarak o piyasada faaliyet gösterirsiniz. Bence İstanbul, finans merkezi olarak Orta Asya'ya giriş noktasında önemli bir rol oynayabilir. Çünkü kültür ve dil gibi konular da var." diye konuştu.

Lee, "Finans merkezi kurmak kolay kısım... Esas zorlu olan istihdam... Yabancı yatırımcı 'başka bir ülkeye sermaye neden getireyim?' diye soruyor. Fırsat nerede var, onu aramak lazım. Hangi alanda faaliyet göstermek istediğinizi belirlemeniz lazım. Buradaki kritik; altyapının dışında, kritik yazılımı ve iş gücünü bulmanız lazım." şeklinde konuştu.