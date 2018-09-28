Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İbrahim MAŞE-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, (DHA) TOPLUMSAL ve çevresel konularda uluslararası basın için foto muhabirliği yapan Fransız gazeteci Franck Vogel'in 2012'den beri sınır aşan nehirlerde su ile ilgili gerginlikleri fotoğrafladığı "Fleuves Frontieres-Sınır Aşan Nehirler" sergisi Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi'nde açıldı.

Fransız gazeteci Franck Vogel, yer aldığı bir proje kapsamında 2012 yılından bu yana dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan ve birden fazla ülkenin sınırlarını aşan nehirleri ve bu bölgelerde yaşayan halkı fotoğrafladı. Nil, Brahmaputra, Kolorado, Şeria, Mekong ve Ganj nehirleri ile bu nehirlerin geçtiği ülkelerde yaşayan insanları kaydeden Vogel, çektiği fotoğraflardan "Fleuves Frontieres-Sınır Aşan Nehirler" adı altında bir sergi açtı. Şişli'de bulunan Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi'nde açılan sergi 24 Ekim'e kadar görülebilecek.

"BU PROJEDE DÜNYA İÇİN ÖNÜMÜZDE BÜYÜK BİR TEHLİKENİN OLDUĞUNU FARK ETTİM"

Franck Vogel sergi açılışında DHA'ya açıklamalarda bulundu. Vogel, "2012'de başladığım bu projede dünya için önümüzde büyük bir tehlikenin olduğunu fark ettim" dedi. Vogel, "Mekong Nehri üzerine kurulan barajların bölgede yaşayan halkların yaşamına nasıl etkisi oluyor?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"İnsanların üzerinde vahim etkisi oldu. Kamboçya ve Laos sınırında yapılmış olan barajın balık neslinin üremesini durdurması açısından çok önemli. Balıklar barajı aşıp, üreyemiyorlar. Baraj yapıldıktan sonra balıkların üremesi durdu. İnsanlar balıkçılıkla geçiniyor. Nehirde çok az balık kalıyor. İnsanlar balıkçılıkla geçindiği için barajın insanlar üzerinde çok büyük etkisi var. İnsanların protein aldıkları tek önemli kaynak balık."