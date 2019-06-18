"İstanbul Fringe Festivali"nin programı belli oldu

İSTANBUL (AA) - "İstanbul Fringe Festivali", 18-22 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Feriye Lokantası'nda düzenlenen basın toplantısına katılan festival ekibinden Denizhan Çay, etkinliğin önemine değinerek, "Aynı anda ve aynı yerde olmak, hep birlikte aynı mekanda bir şeyler paylaşmak istiyoruz. Bu da aslında performans sanatlarının doğasında olan bir şey. Bizim de asıl amacımız insanları bütün sahnelerde böyle bir deneyime davet etmek." dedi.

Festival ekibinden Emre Yıldızlar da festivalin hazırlık sürecinde açık çağrıda bulunduklarına işaret ederek, yapılan ilk çağrıya farklı ülkelerden 184 başvuru geldiğini aktardı.

Uluslararası Fringe Topluluğu'nun bir parçası olan festivalin ilk senesinde İtalya, Macaristan, Yunanistan, Belçika, Tayvan, Fransa, Polonya, ABD, İsviçre, Hong Kong, İran ve Türkiye'den ekipler yer alacak.

Etkinlik kapsamında 12 farklı sanat alanında, 22 ekibin tiyatro, dans ve performans gösterileriyle yerli ve yabancı ekiplerin vereceği atölyeler gerçekleşecek.

Beş gün sürecek etkinlik, Akbank Sanat, Beykoz Kundura, Caddebostan Kültür Merkezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti Kampüsü ve Sakıp Sabancı Müzesi'nin de aralarında bulunduğu çeşitli mekanlarda sanatseverlerle buluşacak.

Festivalde ayrıca üniversitelerin sanat bölümlerinde eğitim gören ve sahne sanatlarına ilgi duyan gönüllüler görev alacak.

"Fringe Festival" ilk kez, Uluslararası Edinburg Festivali'ne misafir olarak katılan 8 ekiple 1947'de başlamıştı.

