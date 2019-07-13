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 İSTANBUL - FSM'DE İLK 4 ŞERİDİN ASFALTI DÖKÜLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda kapatılan dört şeridin son kat asfaltı atılıyor.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda kapatılan dört şeridin son kat asfaltı atılıyor. Dökülen asfalt silindirlerle eziliyor. Asfaltın kurumasının ardından şeritler çizilecek ve yenilenen 4 şerit kullanıma açılacak.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmaları sürüyor. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındıktan sonra iki ayrı izolasyon malzemesiyle kaplanmıştı. Ardından köprüye ilk asfalt tabakası serilmişti. Köprüde bu çalışmaların ardından son kat asfalt atılmaya başlandı. Asfalt döküm makineleri ve arkadasın da silindirlerle Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru köprü üzerine asfaltlama yapıldı. Asfaltlama çalışmalarının ardından köprü üzerinde şerit çizme çalışmalarının başlayacağı öğrenildi. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından kapatılan şeritler trafiğe açılacak, ancak bu kez Edirne istikametinde bulunan 4 şerit eş zamanlı olarak trafiğe kapatılacak. Bu yönde de aynı çalışmalar yapılacak

Görüntü Dökümü:
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-Asfalt dökümü
-Silindirlerin çalışması
-Yoldan görüntüler
-Gece yapılan çalışmalar

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