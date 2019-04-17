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 İSTANBUL- FSM'DE İNTİHAR TRAFİĞİ (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 14:36 | Son Güncelleme

- İntihar etmek isteyen kişi ikna edildi.

- İntihar etmek isteyen kişi ikna edildi.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir kişi trafik yoğunluğuna neden oldu.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa yakasına geçişinde elinde silah bulunduğu belirtilen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Polis ikna çalışmasını sürdürürken özel harekat ekibi de köprüye geldi. İntihar girişimi nedeniyle trafik felç oldu. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu eylemci ikna edildi. Polis, kimliği açıklanmayan kişiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. İntihar girişimi nedeniyle köprüde trafik gelç oldu.

Görüntü Dökümü;:
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-Trafik yoğunluğu
-İntihar etmek isteyen kişi
-Özel harekat ekipleri
-Polisler
-ikna edilmesi
-Detaylar

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