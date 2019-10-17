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 İSTANBUL - GAZETECİ DENİZ YÜCEL'İN DAVASI MÜTALAA ALINMASI İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 12:15 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA- ALMAN "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in  "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA- ALMAN "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme, sanık Yücel'in savunmasının alınmış olduğunu belirterek dosyanın mütalaa alınması için savcılığa gönderilmesine karar verdi.
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Deniz Yücel katılmazken avukatı Veysel Ok yer aldı. Mahkeme başkanı, sanığın savunmasının istinabe yoluyla alındığını belirtti. Bunun üzerine söz verilen sanık avukatı Veysel Ok, "Dosya mütalaa aşamasına gelmiştir. Savcının mütalaasını vermesini bekiyoruz" dedi. Duruşma savcısı mütalaa için dosyanın kendilerine verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 13 Şubat'a ertelendi.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Gazeteci Deniz Yücel, 14 Şubat 2017'de gözaltına alınmış ve 27 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanmıştı. Yaklaşık bir yıldır tutuklu kalan Yücel hakkında savcılık, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi de 16 Şubat 2018'de Yücel'in tahliyesine karar vermişti. İddianamede, Yücel'in yazdığı yazılarda FETÖ ve PKK terör örgütlerinin propagandası yaparak halkın bir kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak aleni şekilde kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddia ediliyor.

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-(ARŞİV)

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