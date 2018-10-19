HABER

İstanbul-Gaziantep arasındaki hırsızlık hattı polis tarafından çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 14:31 | Son Güncelleme

İSTANBUL'DA bir çalıntı otomobilin izini Gaziantep'e kadar süren polis 17 çalıntı otomobil ele geçirildi.

İstanbul-Gaziantep arasındaki hırsızlık hattı polis tarafından çökertildi

Ali AKSOYER-İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'DA bir çalıntı otomobilin izini Gaziantep'e kadar süren polis 17 çalıntı otomobil ele geçirildi. Çalınan araçların TIR'lara yüklenerek Gaziantep'e götürülüp parçalandığı tespit edildi. Büyük bölümü parçalara ayrılmış otomobiller tekrar İstanbul'a getirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Başakşehir'de 3 Eylül 2018 tarihinde operasyon düzenleyen polis ekipleri çalıntı bir otomobille dolaşan İbrahim S.'yi gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren polis İstanbul-Gaziantep bağlantılı çalıntı otomobil hattını ortaya çıkardı.

POLİS 1150 KİLOMETRE TAKİP ETTİ
Oto hırsızlık büro amirliği ekipleri üzerinde çalıntı otomobil bulunan bir TIR'ı takibe aldı. Polis ekiplerinin takipi 1150 kilometre sonra Gaziantep'de bir tamirhanede bitti. Polis tarafından takip edildiklerinden haberi olmayan şüpheliler araçları indirerek bir tamirhaneye soktu.

3 KATLI TAMİRHANEYE BASKIN YAPILDI
Bu gelişmenin ardından bir süre 3 katlı tamirhaneyi izlemeye başlayan polis ekipleri önceki gün işyerine baskın düzenledi. Baskında içeride bulunan Muharrem E.(30), Burhan A.(58) ve Şakir K.(29) gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada ise 17 çalıntı otomobil ele geçirildi.

ÇALDIKLARI OTOMOBİLLERİ SÖKÜP HASARLI SÜSÜ VERMİŞLER
Oto hırsızlık büro amirliği tarafından yapılan inceleme sonucu hırsızların çaldığı özellikle son model otomobilleri bazı parçalarını sökerek hasarlı gibi gösterdikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu araçları daha sonra TIR'lara yükleyerek Gaziantep'e kadar götürdükleri burada parçalayarak yedek parça haline getirdikleri öğrenildi. İstanbul'a getirilerek sorgulanan şüpheliler işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul-Gaziantep arasındaki hırsızlık hattı polis tarafından çökertildiİstanbul-Gaziantep arasındaki hırsızlık hattı polis tarafından çökertildiİstanbul-Gaziantep arasındaki hırsızlık hattı polis tarafından çökertildiİstanbul-Gaziantep arasındaki hırsızlık hattı polis tarafından çökertildi

PARTNERTepeye merdiven dayadı! Fenomen isim yok artık dedirttiTepeye merdiven dayadı! Fenomen isim yok artık dedirtti
'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç
Mezarlıkta intihar girişiminde bulundu, kabir ziyaretine gelenler kurtardıMezarlıkta intihar girişiminde bulundu, kabir ziyaretine gelenler kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

İlginizi Çekebilir

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç

'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Kadıköy'deki ünlü gece kulübündeki akılalmaz kazada flaş gelişme

Kadıköy'deki ünlü gece kulübündeki akılalmaz kazada flaş gelişme

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı

Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.