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İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA'DA OTEL İNŞAATINDA YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 13:45 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA  - GAZİOSMANPAŞA'da 14 katlı otel inşaatının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - GAZİOSMANPAŞA'da 14 katlı otel inşaatının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın saat 12.30 sıralarında Merkez Mahallesi Ali Bey Galip Caddesi'nde bulunan otel inşaatının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis ve zabıta ekipleride müdahale sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.

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