HABER

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 20:11 | Son Güncelleme

İSTANBUL Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada aralarında İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin de bulunduğu 4 üniversiteye FETÖ/PDY operasyonu yapıldığı ve gözaltına alınanların olduğu bildirildi.  Bazı internet sitelerinde yer alan haberler üzerine İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli yazılı bir açıklama yaparak söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti ve şunları söyledi: “Söz konusu haber gerçeği yansıtmamaktadır.

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada aralarında İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin de bulunduğu 4 üniversiteye FETÖ/PDY operasyonu yapıldığı ve gözaltına alınanların olduğu bildirildi.

Bazı internet sitelerinde yer alan haberler üzerine İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli yazılı bir açıklama yaparak söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti ve şunları söyledi:

“Söz konusu haber gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemize yönelik herhangi bir operasyon, gözaltı veya adli bir işlem yapılmamıştır. Haberin üniversitemiz ve çalışanlarımızla ilgili bölümü tamamen asılsızdır.”

PARTNERBu kıyafetle kahve almaya gitti çıkışta da...Bu kıyafetle kahve almaya gitti çıkışta da...
Erdoğan'la ilgili pankart açan ODTÜ'lü öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeErdoğan'la ilgili pankart açan ODTÜ'lü öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
Bülent Tezcan'ın acı günüBülent Tezcan'ın acı günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme: Başkonsolos Türkiye'yi terk etti!

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme: Başkonsolos Türkiye'yi terk etti!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Fox TV ve Tv8 arasında format mücadelesi! Acun Ilıcalı harekete geçti

Fox TV ve Tv8 arasında format mücadelesi! Acun Ilıcalı harekete geçti

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalar

Erdoğan'la ilgili pankart açan ODTÜ'lü öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Erdoğan'la ilgili pankart açan ODTÜ'lü öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Canlı yayın yaparak feryat etti: Fuhuş çetesinin eline düştüm!

Canlı yayın yaparak feryat etti: Fuhuş çetesinin eline düştüm!

TSK'dan son dakika operasyon açıklaması

TSK'dan son dakika operasyon açıklaması

Doğumhanede büyük skandal! Yeni doğan bebeği yaktılar!

Doğumhanede büyük skandal! Yeni doğan bebeği yaktılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.