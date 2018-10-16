İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden açıklama

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada aralarında İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin de bulunduğu 4 üniversiteye FETÖ/PDY operasyonu yapıldığı ve gözaltına alınanların olduğu bildirildi.

Bazı internet sitelerinde yer alan haberler üzerine İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli yazılı bir açıklama yaparak söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti ve şunları söyledi:

“Söz konusu haber gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemize yönelik herhangi bir operasyon, gözaltı veya adli bir işlem yapılmamıştır. Haberin üniversitemiz ve çalışanlarımızla ilgili bölümü tamamen asılsızdır.”

