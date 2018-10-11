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İSTANBUL GENÇ TÜRKÜCÜNÜN SIR ÖLÜMÜ

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 14:50 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir çok mekanda sahne alan 33 yaşındaki türkücü Tuba Ergüzel yaralı olarak bulunduğu evinden kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İSTANBUL GENÇ TÜRKÜCÜNÜN SIR ÖLÜMÜ Haber- Kamera: Alper KORKMAZ-Taner YENER / İSTANBUL , (DHA) İstanbul'da bir çok mekanda sahne alan 33 yaşındaki türkücü Tuba Ergüzel yaralı olarak bulunduğu evinden kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İstanbul'da çeşitli mekanlarda sahne alan Tuba Ergüzel'in Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki evine gelen annesi ve yakınları kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Tuba Ergüzel'i koridorda asılı şekilde bulan aile üyeleri, olay yerine sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç türkücünün yaşadığını belirledi. Ergüzel, hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tuba Ergüzel burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. POLİS EVDE İNCELEME YAPTI Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.Yaşanan olayı anlatan genç müzisyenin komşuları, " Geç saatlerde annenin çığlık seslerini duyduk. Aşağı inip eve baktığımızda genç kadını yerde yatarken gördük. Elleri ve vücudu morarmıştı. Kendi halinde sessiz sedasız biriydi. 7-8 ay önce taşınmıştı" diye konuştular. YAKINLARI VE ARKADAŞLARI HASTANEYE KOŞTU Haberi alan yakınları ve çalışma arkadaşlar hastaneye koştu. Acı haberi alan yakınları hastane önünde gözyaşı döktü. Tuba Ergüzel'in cenazesi nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde dururken genç türkücünün asıl ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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