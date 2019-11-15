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İstanbul geneli "Yeditepe Huzur" denetimleri yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 22:19 | Son Güncelleme

İSTANBUL genelinde "Yeditepe Huzur" denetimleri yapılıyor.

Şahin BOZKURT-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL genelinde "Yeditepe Huzur" denetimleri yapılıyor. Oluşturulan denetim noktalarında şüphe üzerine durdurulan otomobiller ve içinde bulunanlar, ekipler tarafından didik didik aranıyor. Denetimler bugün saat 23.59'a kadar sürecek.
İstanbul'da, 39 ilçede eş zamanlı "Yeditepe Huzur" asayiş denetimleri başladı. Denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polisler, trafik denetleme, terörle mücadele ve özel harekat ekipleri görev aldı.

DURDURULAN ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANIYOR
Denetimler kapsamında araçlar durduruluyor. Şüpheli görülen kişilerin üstleri, ekipler tarafından aranıyor ve GBT sorgulaması yapılıyor. Ayrıca ekipler, durdurulan araçları didik didik arıyor. Hassas burunlu köpekler de araçlardaki aramalarda görev alıyor. Ayrıca denetimlere helikopterlerle havadan destek veriliyor. Denetimler saat 23.59'a kadar sürecek.
(FOTOĞRAF)

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