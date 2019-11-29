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İstanbul geneli yeditepe huzur denetimleri yapılıyor - TAKSİM

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 22:06 | Son Güncelleme

İSTANBUL genelinde "Yeditepe Huzur" denetimleri yapılıyor.

Mustafa BAKIRHAN-Ali Kerem BENGİ-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL genelinde "Yeditepe Huzur" denetimleri yapılıyor. Kentin belirli kısımlarında şüphe üzerine durdurulan otomobiller ve içinde bulunanlar, ekipler tarafından aranıyor. Denetimler bugün saat 23.59'a kadar sürecek.

İstanbul genelinde eş zamanlı "Yeditepe Huzur" asayiş denetimleri başladı. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

DURDURULAN ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANIYOR

Kentin belirli kısımlarında yapılan denetimlerde şüphe üzerine araçlar durduruluyor. Şüpheli görülen kişilerin üstleri, ekipler tarafından aranıyor ve GBT sorgulaması yapılıyor. Ayrıca durdurulan otomobiller ekipler tarafından didik didik aranıyor. Öte yandan, denetim helikopterlerle havadan destek veriliyor. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde bulunan denetim noktasında narkotik köpeği "Cins" de görev aldı. Denetimler, 23.59'a kadar sürecek.

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