İstanbul genelinde alkol satan mekanlarda denetim yapıldı

İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak alkol satışı ve sunumu yapan işletmelere denetim düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün düzenlediği denetimlerde alkol sunum belgesi olmayan işletmeye 13 bin TL para cezası verildi. Fatih'de bir işletmede ise denetimden kaçırılmak istenen sahte bandrollü içkiler suçüstü yakalandı.

İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da alkollü içki üretim, satış ve sunumunu yapan işletmelere baskın düzenledi. İl geneli 39 ilçede eş zamanlı olarak yürütülen alkol denetiminde ekipler işletmelerin ruhsatlarını kontrol etti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bandrol okuma cihazı yardımıyla denetim yaptıkları işletmelerde bulunan içkilerin bandrollerini kontrol etti. Cihaz yardımıyla sahte bandrol olduğu tespit edilen içkilere ekipler el koydu. Polis ekiplerinin de çevre güvenliği aldığı denetimlerde alkol satışı ve sunumu olmayan işletmelere idari para cezası uygulandı.

“SUÇÜSTÜ YAKALANDI"

Ekipler, Fatih'de bir restorana denetime girdiği sırada restoranda bulunan bir şahsın elindeki poşetten şüphelendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri poşetin içeriğini sorması üzerine vatandaş panikledi. Poşeti açan ekipler, denetim esnasında kaçak içkiyi mekandan kaçırmaya çalışırken kişiyi suçüstü yakaladı.