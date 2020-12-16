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İstanbul genelinde asayiş uygulaması

16.12.2020 14:14 | Son Güncelleme:
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İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur 2020-26" uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur 2020-26" uygulaması gerçekleştirildi. Denetimde, durdurulan araçlarda Narkotik köpeği ‘Bozo’ arama yaparken, sürücülerin maske, mesafe ve temizlik konularına uymaları istendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü himayesinde kent genelinde asayiş uygulaması başladı. Kentin birçok işlek noktasında yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele, şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Uygulama kapsamında, birçok noktada denetimler yapıldı. Araçlar kontrol edilerek didik didik aranırken, şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların özel harekat polislerince kontrol altına alındığı kontrollerde, durdurulan araçlarda Narkotik köpeği ‘Bozo’ arama yaparken, trafik ve evrak kontrolleri yapıldı.
Uygulamada polis ekipleri, araç sürücülerini ve araçların içindeki şahıslara covid-19 uyarısı yaparken, bu kapsamda maske, mesafe ve temizliği dikkat edilmesi istendi.

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