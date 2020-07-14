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İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon: 225 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 10:09 | Son Güncelleme

Kent genelinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 225 kişi yakalandı.

İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon: 225 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatıyla, aranan şahısların yakalanması ve hızlı bir şekilde adalete teslim edilmesi için yurt genelinde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda İstanbul’da, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 260 ekip ve 631 personel görev aldı.

225 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmalar neticesinde önceden belirlenen 640 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarla toplam 225 kişi kıskıvrak yakalandı.

Suçluların adalete bir an önce teslim edilmeleri için yapılan operasyonlarla, Yaralama suçundan 36, Hırsızlık suçundan 20, Dolandırıcılık suçundan 17, Tehdit-Hakaret suçundan 9, Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan 6, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 5, Mala Zarar Verme suçundan 5, Yağma-Gasp suçundan 4, Adam Öldürme suçundan 4, 6136 SKM suçundan 2, Görevi Yaptırmamak için Direnme suçundan 2, Kişi Hürriyetinden Yoksun Bırakma suçundan 2, Şantaj suçundan 2, Taksirle yarama-ölüme neden olma suçundan 2, Zimmet suçundan 1 ve diğer suçlardan 108 olmak üzere toplam 225 kişi yakalandı. Bu şahıslardan 2’sinin 10-20 yıl, 6’sının 5-10 yıl, 33’ünün 2-5 yıl, 80’inin ise 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 104 şahsın ise giyabi tutuklama kararı bulunduğu öğrenildi.

Yakalanarak gözaltına alınan 225 kişi, ilgili ilçe birimlerince adli mercilere sevk edildi. Öte yandan, belirlenen adreslerde yapılan aramalar sırasında 1 adet Ruhsatsız Tabanca, 13 adet mermi ve 19 gram esrar maddesi ele geçirildi.

(İHA)

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