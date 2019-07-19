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İstanbul genelinde geniş çaplı ’Yeditepe Huzur’ uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 21:16 | Son Güncelleme

İstanbul’da ’Yeditepe Huzur’ asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli büyük çapta denetim yapıldı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından akşam 20.00’den itibaren 39 ilçede başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı.

İstanbul’da ’Yeditepe Huzur’ asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli büyük çapta denetim yapıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından akşam 20.00’den itibaren 39 ilçede başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde geniş çaplı bir arama yapıldı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi. Ayrıca eğitim köpeği de uyuşturucu madde aramasında kullanıldı.
Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken, uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

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