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İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 07:48 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde 8 ilçede operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde 8 ilçede operasyon düzenlendi. Operasyon sonunda 5 kilogram bonzai, 1 adet ruhsatsız silah, 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 20 şüphelide gözaltına alındı.
İstanbul’da Kâğıthane, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy, Esenyurt, Eyüp, Üsküdar, Bahçelievler’de daha önceden adresleri belirlenmiş 15 adrese polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye ayrıca uyuşturucu olmak üzere değişik suçlardan aranan şahısların yakalanması hedeflendi.
Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonunda 5 kilogram bonzai, 1 adet ruhsatsız silah, hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı yapan 20 kişi de gözaltına alınarak polis merkezinde götürüldü. Operasyona narkotik, özel harekat, çevik kuvvet polisleri olmak üzere toplam polis katıldı. Önceden belirlenen adreslerin kapıları özel harekat polislerinin çalışması ile açıldı.
Gerçekleştirilen operasyon sonrasında çok miktarda 5 kilogram bonzai, 5 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah ve 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapan ve aranan 20 şahısta gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı
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