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İstanbul genelinde helikopter destekli asayiş uygulaması

13.01.2021 12:40 | Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince helikopter destekli "Yeditepe Huzur 2021-02" uygulaması gerçekleştirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü himayesinde kent genelindeki helikopter destekli asayiş uygulaması başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince helikopter destekli "Yeditepe Huzur 2021-02" uygulaması gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü himayesinde kent genelindeki helikopter destekli asayiş uygulaması başladı. Kentin birçok işlek noktasında yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele, şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de destek veriyor. Uygulama kapsamında oluşturulan noktalardan biri de Fatih Millet Caddesi üzerinde ekipler burada da denetimler yapıyor. Araçlar kontrol edilerek didik didik aranırken, şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılıyor. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların özel harekat polislerince kontrol altına alındığı kontrollerde, narkotik köpeği ile araçlarda aramalar yapıldı, araçların trafik evrakları kontrol edildi.
Uygulamada polis ekipleri, araç sürücülerini ve araçların içindeki şahıslara Covid-19 uyarısı yaparken, bu kapsamda maske, mesafe ve temizliği dikkat edilmesi istendi. Uygulamaya havadan helikopter de destek veriyor.

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